Art, vin et musique : l’Impressionnisme Micro-Folie de Châteaubriant, 13 mai 2023, Châteaubriant. Art, vin et musique : l’Impressionnisme Samedi 13 mai, 19h00 Micro-Folie de Châteaubriant Le musée numérique est ouvert de 19h à 22h et vous propose une soirée exceptionnelle.

Soirée Art, vin et musique : L’impressionnisme

Tel un peintre ou un musicien, le véritable vigneron compose ses vins pour susciter des impressions et des émotions. Découvrez les relations privilégiées qu’entretiennent ces trois formes d’expression autour d’un thème commun : l’impressionnisme. Plongez dans les nymphéas de Monet commentées par Claire Legein-Mc Carthy, responsable de la micro-folie, sur une mélodie de Debussy interprétée par Auguste Antonov, concertiste et professeur de piano au conservatoire, en dégustant un vin sélectionné par Marc Paitier, auteur d’ouvrages sur la dimension culturelle du vin. Une soirée multisensorielle entre délectation esthétique, musicale et gustative.

Sur réservation au 0240552602 ou à microfolie@ville-chateaubriant.fr

19h – Durée : 1h30 Atelier enfants : reproduction monumentale des Nymphéas de Monet

Découvre l’œuvre phare du fondateur de l’impressionnisme et participe à la reproduction collective des Nymphéas.

19h – Durée 1h30 – A partir de 7 ans

Sur réservation au 0240552602 ou à microfolie@ville-chateaubriant.fr Visite libre de 21h à 22h

Collection Paris. Découvrez les œuvres des musées parisiens : Petit Palais, Carnavalet, Musée de la Vie romantique, Maison de Balzac et tant d’autres.

A partir de 6 ans Micro-Folie de Châteaubriant 9 rue Denieul et Gastineau Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240552602 http://www.mairie-chateaubriant.fr/contacts/micro-folie-chateaubriant [{« link »: « mailto:microfolie@ville-chateaubriant.fr »}] La Micro-Folie de Châteaubriant est un Musée numérique dans lequel sont diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

