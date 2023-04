La Micro-Folie de Bondy ouvre ses portes – médiation : peinture d’histoire, peinture de guerre Micro-Folie de Bondy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

La Micro-Folie de Bondy ouvre ses portes – médiation : peinture d'histoire, peinture de guerre
Samedi 13 mai, 19h00
Micro-Folie de Bondy
Entrée libre dans la limite des places disponible

19h30 – 20h – Peinture d’histoire, peinture de guerre

Guernica, Pablo Picasso, (Musée Reina Sofia)

Achille contemplant le corps de Patrocle de Giovanni Antonio Pelligrini (musée de Soissons) et Achille mourning the death of Patroclus de Cy Twombly (Centre Pompidou)

Micro-Folie de Bondy
11 avenue Henri-Varagnat 93140 Bondy
La Micro-Folie de Bondy est un lieu de culture qui propose un musée numérique, une ludothèque/ bibliothèque, un espace de réalité virtuelle et un fablab.

