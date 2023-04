La Micro-Folie de Bondy ouvre ses portes : médiation Micro-Folie de Bondy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

La Micro-Folie de Bondy ouvre ses portes : médiation Micro-Folie de Bondy, 13 mai 2023, Bondy. La Micro-Folie de Bondy ouvre ses portes : médiation Samedi 13 mai, 18h30 Micro-Folie de Bondy Entrée libre dans la limite des places diponibles Médiation orale

18h30 – 19h – Autour du portrait peint :

Johannes Vermeer : La Jeune fille à la perle (Mauritshuis, La Haye) et Femme écrivant une lettre et sa servante (Galerie nationale D’Irlande) Micro-Folie de Bondy 11 avenue Henri-Varagnat 93140 Bondy Bondy 93140 Noue Caillet – Terre-Saint-Blaise Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 18 43 08 48 La Micro-Folie de Bondy est un lieu de culture qui propose un musée numérique, une ludothèque/ bibliothèque, un espace de réalité virtuelle et un fablab. Bus 346, 351, 616 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00 ©Stéphane Coulaud_MFBondy

