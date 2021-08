Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Micro-Folie d’Automne -Clin d’œil au Festival Cadences – Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Micro-Folie d'Automne -Clin d'œil au Festival Cadences – 2021-09-28 10:30:00 – 2021-09-29 17:30:00 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Arcachon Gironde Projections sur grand écran à l’AUDITORIUM du MAAT. Tout public. Gratuit sans réservation.

-Collection nationale #3 (NOUVELLE COLLECTION) : Musée Guimet, Musée national d’histoire Naturelle, Numéridanse…

-Livres d’art. Consultation Libre.

Mise à disposition des livres d’art des fonds de la médiathèque du MAAT

28/09/2021 à 10h30-12h30 + 13h30-14h30

29/09/2021 à 10h30-12h30 + 16h30-17h30 Projection sur grand écran et Atelier-Conférence sur la thématique des corps et du mouvement dans l’art. A l’AUDITORIUM du MAAT. Réservation obligatoire.

28/09/2021 de 15h30-17h30 Public adolescent (12-17 ans) Max : 10 participants

+33 5 57 52 98 88

