Micro-Folie d’Automne – 26 au 28 octobre 2021 Arcachon, 26 octobre 2021, Arcachon.

Micro-Folie d’Automne – 26 au 28 octobre 2021 2021-10-26 10:30:00 – 2021-10-28 17:30:00 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Programmation à l’AUDITORIUM du MAAT. Visite Libre. Tout public. Gratuit sans réservation.

-Projections sur grand écran : Collection des Musées Nationaux #2 : Musée d’Orsay, Opéra de Paris, Institut Monde Arabe, Musée Quai Branly, Musée Picasso

– Livres d’art : Mise à disposition dans la Micro Folie des livres d’art des fonds de la médiathèque

– Cahier des jeux des 7 erreurs, mots croisés artistique… (6 -12 ans après le visionnage de la projection avec leurs parents) Les 26 et 27 octobre de 10h30-12h30 + 16h30-17h30 et 28 octobre 10h30-12h30 + 13h30-17h30

-Atelier plastique-Conférence, les couleurs à travers le temps, Public Enfants (6 à 12 ans) Max : 8 participants

26 octobre de 14h-16h

-Projection-Conférence sur les couleurs à travers le temps. Tout public. Réservation.

27 octobre de 14h à 16h

Tous les ateliers-conférences sont menés par l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach

+33 5 57 52 98 88

Micro-Folie

dernière mise à jour : 2021-10-01 par