La Fabrik enfants : Réalise ton portrait royal ! Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 17 février 2024, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Collage, dessin et peinture.

Limité à 10 places, dès 6 ans

Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14.

Micro-Folie (à l’étage, au-dessus de la bibliothèque), rue des Halles – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit.

Collage, dessin et peinture.

Limité à 10 places, dès 6 ans

Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14.

Micro-Folie (à l’étage, au-dessus de la bibliothèque), rue des Halles – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit

Collage, dessin et peinture.

Limité à 10 places, dès 6 ans

Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14.

Micro-Folie (à l’étage, au-dessus de la bibliothèque), rue des Halles – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit

EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par CC Val de Gâtine