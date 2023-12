La Fabrik pour tous : Atelier réalité virtuelle et peinture « Voyage au coeur de l’impressionnisme » Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize Catégories d’Évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres La Fabrik pour tous : Atelier réalité virtuelle et peinture « Voyage au coeur de l’impressionnisme » Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 20 janvier 2024, Coulonges-sur-l'Autize. Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 Limité à 10 places, dès 6 ans

Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14.

Micro-Folie (à l’étage, au-dessus de la bibliothèque), rue des Halles – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

