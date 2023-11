La Fabrik pour tous : Le bonhomme de neige est parti au soleil ! Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 16 décembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Atelier de fabrication en famille d’un petit bonhomme de neige… sans la neige ! Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Family workshop to make a little snowman… without the snow! Register at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

Taller familiar para hacer un pequeño muñeco de nieve… ¡sin nieve! Inscríbete en culture@coulongessurlautize.com o en el 07 72 45 80 14.

Familienworkshop zur Herstellung eines kleinen Schneemanns… ohne Schnee! Nach Anmeldung unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

Mise à jour le 2023-10-30 par CC Val de Gâtine