Causerie « A star is born : les peintures de la Nativité » Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 14 décembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

La micro-folie de Coulonges sur l’Autize vous propose une présentation d’une sélection d’oeuvres autour de la Nativité. Causerie suivie d’un verre de l’amitié. Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 19:30:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The micro-folie in Coulonges sur l’Autize presents a selection of works on the theme of the Nativity. Talk followed by a friendly drink. Please register at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

La microfolie de Coulonges sur l’Autize presenta una selección de obras sobre el tema de la Natividad. Charla seguida de una copa amistosa. Inscríbase en culture@coulongessurlautize.com o en el 07 72 45 80 14.

Die Mikrofolie von Coulonges sur l’Autize bietet Ihnen eine Präsentation einer Auswahl von Werken rund um die Geburt Christi. Anschließend gibt es ein Glas Freundschaft. Nach Anmeldung unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

Mise à jour le 2023-10-30 par CC Val de Gâtine