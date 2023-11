La Fabrik adultes : réalisation d’une estampe d’après Dürer Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 25 novembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Atelier d’estampe d’après le peintre Albrecht Dürer. Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Printmaking workshop based on the work of Albrecht Dürer. Register at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

Taller de grabado basado en la obra de Alberto Durero. Inscríbase en culture@coulongessurlautize.com o en el 07 72 45 80 14.

Workshop für Druckgrafik nach dem Maler Albrecht Dürer. Nach Anmeldung unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

Mise à jour le 2023-10-30 par CC Val de Gâtine