Collection « Union Européenne » à la Micro-Folie Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 8 novembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

La micro-folie de Coulonges sur l’Autize vous propose de parcourir les richesses artistiques de la collection Union Européenne. Navire suédois, peinture allemande, photographie croate, et bien d’autres à découvrir (voyage gratuit).

Ouvert mardi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 17h, jeudi de 14h à 19h et samedi de 10h à 12h..

2023-11-08 fin : 2023-12-16 19:30:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The micro-folie in Coulonges sur l’Autize invites you to explore the artistic riches of the European Union collection. Swedish ships, German paintings, Croatian photography and much more to discover (free admission).

Open Tuesday 10am to 12pm, Wednesday 2pm to 5pm, Thursday 2pm to 7pm and Saturday 10am to 12pm.

El micromuseo de Coulonges sur l’Autize le invita a explorar la riqueza artística de la colección de la Unión Europea. Barcos suecos, cuadros alemanes, fotografía croata y mucho más por descubrir (entrada gratuita).

Abierto los martes de 10:00 a 12:00, los miércoles de 14:00 a 17:00, los jueves de 14:00 a 19:00 y los sábados de 10:00 a 12:00.

Die Mikrofolie in Coulonges sur l’Autize bietet Ihnen die Möglichkeit, den künstlerischen Reichtum der Sammlung Europäische Union zu durchsuchen. Schwedische Schiffe, deutsche Malerei, kroatische Fotografie und vieles mehr gibt es zu entdecken (kostenlose Fahrt).

Geöffnet Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-30 par CC Val de Gâtine