Causerie « Le savoir-faire dans l’art, ou comment allier l’utile à l’agréable » Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 26 octobre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

La micro-folie de Coulonges sur l’Autize vous propose une présentation d’une sélection d’oeuvres autour des métiers et de l’artisanat, dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) organisée par l’Union des Commerçants. Causerie suivie d’un verre de l’amitié. Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 19:30:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The micro-folie in Coulonges sur l’Autize will be presenting a selection of works on trades and crafts, as part of the Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) organized by the Union des Commerçants. Talk followed by a friendly drink. Please register at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

La microfolie de Coulonges sur l’Autize presentará una selección de obras relacionadas con los oficios y la artesanía, en el marco de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) organizada por la Union des Commerçants. Charla seguida de una copa amistosa. Inscríbase en culture@coulongessurlautize.com o en el 07 72 45 80 14.

Die Mikrofolie in Coulonges sur l’Autize bietet Ihnen im Rahmen des von der Union des Commerçants organisierten Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) eine Präsentation ausgewählter Werke rund um Berufe und Handwerk. Anschließend findet ein Umtrunk statt. Anmeldung erforderlich unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

