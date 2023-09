Flash’Art : La Symphonie n°9, Antonin Dvorak Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 5 octobre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

La micro-folie de Coulonges sur l’Autize vous propose une présentation d’une oeuvre spécifique en 30 minutes, une pause culturelle le temps de votre déjeuner . Sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 13:00:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The micro-folie in Coulonges sur l’Autize offers you a 30-minute presentation of a specific work, a cultural break during your lunch. Please register at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

La microfolie de Coulonges sur l’Autize le propone una presentación de 30 minutos de una obra concreta, una pausa cultural durante su almuerzo. Para reservar, póngase en contacto con culture@coulongessurlautize.com o con el 07 72 45 80 14.

Die Mikrofolie von Coulonges sur l’Autize bietet Ihnen eine 30-minütige Präsentation eines bestimmten Werkes, eine kulturelle Pause während Ihrer Mittagspause. Nach Anmeldung unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

