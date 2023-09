La Fabrik pour tous Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 30 septembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Atelier collage « Plutôt Léger ou Delaunay ? », organisé par la Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Accessible dès 6 ans sur inscription à culture@coulongessurlautize.com ou 07 72 45 80 14..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Collage workshop « Plutôt Léger ou Delaunay? », organized by the Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Open to children aged 6 and over, with registration at culture@coulongessurlautize.com or 07 72 45 80 14.

Taller de collage « ¿Plutôt Léger ou Delaunay? », organizado por la Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Abierto a niños a partir de 6 años, previa inscripción en culture@coulongessurlautize.com o en el 07 72 45 80 14.

Collage-Workshop « Plutôt Léger ou Delaunay? », organisiert von der Micro-Folie in Coulonges sur l’Autize. Ab 6 Jahren zugänglich, nach Anmeldung unter culture@coulongessurlautize.com oder 07 72 45 80 14.

