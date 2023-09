Activité réalité virtuelle Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 27 septembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Activité proposée par la Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Enfilez votre casque, sélectionnez le contenu que vous souhaitez, et en un clin d’oeil, vous voilà 2000 ans en arrière à Pompéi, à bord de l’ISS, ou dans l’atelier de Caravage. Dès 13 ans, gratuit, de 14h à 17h tous les mercredis..

2023-09-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. EUR.

Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An activity offered by the Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Put on your headset, select the content you want, and in the blink of an eye, you’re 2000 years back in Pompeii, on board the ISS, or in Caravaggio’s workshop. From age 13, free, from 2 to 5 p.m. every Wednesday.

Una actividad ofrecida por la Micro-Folie de Coulonges sur l’Autize. Póngase los auriculares, seleccione el contenido que desee y, en un abrir y cerrar de ojos, estará 2000 años atrás en Pompeya, a bordo de la ISS o en el taller de Caravaggio. A partir de 13 años, gratis, de 14:00 a 17:00 todos los miércoles.

Diese Aktivität wird von der Micro-Folie in Coulonges sur l’Autize angeboten. Setzen Sie Ihren Kopfhörer auf, wählen Sie den gewünschten Inhalt aus und im Nu sind Sie 2000 Jahre zurück in Pompeji, an Bord der ISS oder im Atelier von Caravaggio. Ab 13 Jahren, kostenlos, jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par CC Val de Gâtine