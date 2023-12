Atelier « découverte de la fraiseuse numérique » Micro-Folie Colombelles Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles Atelier « découverte de la fraiseuse numérique » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 23 mars 2024, Colombelles. Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00 Venez découvrir une fonctionnalité de notre imprimante Exp3D : le fraisage numérique. Travail sur le bois ou le PVC, tout est possible pour donner vie à vos idées de création. Public: à partir de 10 ans.

Venez découvrir une fonctionnalité de notre imprimante Exp3D : le fraisage numérique. Travail sur le bois ou le PVC, tout est possible pour donner vie à vos idées de création. Public: à partir de 10 ans

Venez découvrir une fonctionnalité de notre imprimante Exp3D : le fraisage numérique. Travail sur le bois ou le PVC, tout est possible pour donner vie à vos idées de création. Public: à partir de 10 ans .

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colombelles Autres Code postal 14460 Lieu Micro-Folie Colombelles Adresse Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers Ville Colombelles Departement Calvados Lieu Ville Micro-Folie Colombelles Colombelles Latitude 49.1927605 Longitude -0.3073022 latitude longitude 49.1927605;-0.3073022

Micro-Folie Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/