Atelier « Carol Descordes » Micro-Folie Colombelles Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles Atelier « Carol Descordes » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 16 mars 2024, Colombelles. Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:00:00 L’artiste du jour s’est spécialisée dans la représentation photographique de nature morte.

Venez découvrir son univers et devenez un véritable photographe le temps de l’atelier créatif (matériel fourni sur place).

Vous repartirez avec un tirage de votre photo souvenir. Réservé aux enfants à partir de 6 ans.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

