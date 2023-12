Conférence « Femmes Mythiques! » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 29 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 15:45:00

Autour d’une sélection d’œuvres du Musée numérique et du Discovery Tour d’Ubisoft, nous (re)découvrirons les figures féminines de la mythologie antique ou des croyances traversant le monde.

Guerrières, nourricières, protectrices, les femmes ont marqué de tout temps les récits religieux.>

Public: ados-adultes.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



