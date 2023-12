Exposition « Illusions » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 24 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-24

fin : 2024-03-09

Les illusions d’optique seront à l’honneur dans cette exposition : venez découvrir cet univers au travers d’une exposition made in Micro-Folie qui ne laissera pas votre cerveau insensible !

Tout public.

Les illusions d’optique seront à l’honneur dans cette exposition : venez découvrir cet univers au travers d’une exposition made in Micro-Folie qui ne laissera pas votre cerveau insensible !

Tout public

Les illusions d’optique seront à l’honneur dans cette exposition : venez découvrir cet univers au travers d’une exposition made in Micro-Folie qui ne laissera pas votre cerveau insensible !

Tout public

.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer