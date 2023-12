Atelier « Rosa Bonheur » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 17 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

Prenons un bon bol d’air en pleine nature et promenons-nous à travers une sélection d’œuvres de l’artiste peintre Rosa Bonheur, spécialiste de la représentation animalière et de la campagne.

À l’issue d’une courte médiation, vous pourrez créer votre tableau pop up à partir d’une œuvre de l’artiste du jour.

Réservé aux enfants à partir de 6 ans.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer