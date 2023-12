Cinéma « Nicolas de staël, la peinture à vif » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 3 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 15:30:00

Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres français d’après-guerre, Nicolas de Staël, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, a donné à sa courte existence une dimension sacrificielle, poussant toujours ailleurs et plus loin sa quête artistique.

Venez découvrir cet artiste grâce à la projection du documentaire de François Lévy-Kuentz en partenariat avec ARTE.

Public: ados-adultes.

Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres français d’après-guerre, Nicolas de Staël, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, a donné à sa courte existence une dimension sacrificielle, poussant toujours ailleurs et plus loin sa quête artistique.

Venez découvrir cet artiste grâce à la projection du documentaire de François Lévy-Kuentz en partenariat avec ARTE.

Public: ados-adultes

Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres français d’après-guerre, Nicolas de Staël, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, a donné à sa courte existence une dimension sacrificielle, poussant toujours ailleurs et plus loin sa quête artistique.

Venez découvrir cet artiste grâce à la projection du documentaire de François Lévy-Kuentz en partenariat avec ARTE.

Public: ados-adultes

.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer