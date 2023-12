Frida Kahlo Micro-Folie Colombelles Colombelles, 20 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 16:00:00

L’artiste peintre féminine Frida Kahlo sans doute la plus connue au monde. Entrez dans son univers au travers d’une sélection d’œuvres puis participez à un atelier créatif autour de cette artiste. Une surprise est au programme !.

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer