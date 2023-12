Conférence « CORPS DE FEMMES » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 11 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 14:30:00

fin : 2024-01-11

Depuis toujours le corps féminin est source d’inspiration pour les artistes.

Idéalisés, sensuels, meurtris, les corps sont tous différents et l’art témoigne de cette diversité.

Chaque forme d’art s’empare de cette thématique :peinturesculpturephotographiedanse.

Venez découvrir à travers une sélection d’œuvres, la question du corps, de la sexualité et du nu dans l’art..

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer