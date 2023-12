Atelier sur le thème des « FEMMES ! » Micro-Folie Colombelles Colombelles, 1 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-01 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Qu’elles soient artistes, figures historiques ou scientifiques, cette année les femmes sont mises à l’honneur à la Micro-Folie.

Venez découvrir ou redécouvrir quelques-unes de ces femmes illustres, qui, à leur manière, ont changé le monde.

Autour de différentes thématiques, nous proposerons des ateliers pour les plus jeunes ou des conférences pour les adultes..

Micro-Folie Colombelles Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Caen la Mer