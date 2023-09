Fête de la réalité virtuelle MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 29 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Pour cette journée, la Micro-Folie met à l’honneur la réalité virtuelle afin de vous immergez à 360° dans des univers différents. Plongez dans des œuvres d’arts ou explorez la nature grâce à Arte, plongez-vous dans la Galerie de l’Évolution avec le Museum national d’Histoire naturelle ou voyagez à Teotihuacan avec le musée du Quai Branly.

À partir de 10 ans..

2023-12-29 14:00:00 fin : 2023-12-29 . .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



For this special day, Micro-Folie is using virtual reality to immerse you in 360° worlds. Dive into works of art or explore nature with Arte, immerse yourself in the Galerie de l?Évolution with the Museum national d?Histoire naturelle or travel to Teotihuacan with the Musée du Quai Branly.

For ages 10 and up.

Para este día tan especial, Micro-Folie utiliza la realidad virtual para sumergirle en 360° en diferentes mundos. Sumérgete en obras de arte o explora la naturaleza gracias a Arte, sumérgete en la Galería de la Evolución con el Museo Nacional de Historia Natural o viaja a Teotihuacán con el Museo del Quai Branly.

Para niños a partir de 10 años.

An diesem Tag stellt die Micro-Folie die virtuelle Realität in den Vordergrund, um Sie in 360° in verschiedene Welten eintauchen zu lassen. Tauchen Sie mit Arte in Kunstwerke ein oder erkunden Sie die Natur, tauchen Sie mit dem Musée national d’Histoire naturelle in die Galerie de l’Évolution ein oder reisen Sie mit dem Musée du Quai Branly nach Teotihuacan.

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité