Atelier « le monde féerique » MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 16 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Venez découvrir le mondes des lutins, des fées et autres gnomes et korrigans. 14h30 : À la découverte du Monde de Féerie. 16h30 : Goûter et remise des prix du concours de dessins. De 14h à 18h : Jeux et petits ateliers créatifs en continu.

À partir de 6 ans / N’hésitez pas à venir costumé(e)s !.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Come and discover the world of elves, fairies, gnomes and korrigans. 2:30pm: Discover the World of Enchantment. 4.30pm: Snacks and prize-giving ceremony for the drawing competition. 2-6pm: Continuous games and creative workshops.

Ages 6 and up / Come in costume!

Venga a descubrir el mundo de los duendes, las hadas, los gnomos y los korrigans. 14.30 h: Descubra el mundo de las hadas. 16.30 h: Merienda y entrega de premios del concurso de dibujo. De 14.00 a 18.00 h: Juegos continuos y talleres creativos.

A partir de 6 años / ¡No dudes en venir disfrazado!

Entdecken Sie die Welt der Kobolde, Feen, Gnome und Korporane. 14:30 Uhr: Entdecken Sie die Welt der Feen. 16:30 Uhr: Imbiss und Preisverleihung des Zeichenwettbewerbs. Von 14 bis 18 Uhr: Spiele und kleine kreative Workshops.

Ab 6 Jahren / Kommen Sie gerne kostümiert!

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité