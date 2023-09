Spectacle « Le songe d’une nuit d’été » MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 15 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Après le Lac des cygnes en 2021, l’Opéra de Paris nous fait le plaisir de diffuser un autre célèbre ballet : Le Songe d’une nuit d’été d’après William Shakespeare. Chorégraphie de Georges Balanchine, décors et costumes de Christian Lacroix, et musique de Felix Mendelssohn, ce ballet a tout pour plaire ! Alors n’hésitez pas à venir profiter de cette diffusion exceptionnelle. Et dès 18h30 : ApérOpéra ! L’équipe de la Micro-Folie vous invite autour d’un verre et d’un moment avant-spectacle avec quelques quiz autour de la danse et de l’Opéra de Paris.

Tout public / Durée : 2h avec entracte.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



After Swan Lake in 2021, the Paris Opéra is delighted to present another famous ballet: A Midsummer Night?s Dream, based on William Shakespeare. With choreography by Georges Balanchine, sets and costumes by Christian Lacroix, and music by Felix Mendelssohn, this ballet has it all! So don’t hesitate to come and enjoy this exceptional performance. And from 6.30pm: ApérOpéra! The Micro-Folie team invites you to enjoy a drink and a pre-show quiz on dance and the Paris Opera.

Open to all / Duration: 2h with intermission

Tras El lago de los cisnes en 2021, la Ópera de París se complace en presentar otro famoso ballet: El sueño de una noche de verano, basado en William Shakespeare. Con coreografía de Georges Balanchine, decorados y vestuario de Christian Lacroix y música de Felix Mendelssohn, ¡este ballet lo tiene todo! No dude en venir a disfrutar de este espectáculo excepcional. Y a partir de las 18:30: ¡ApérOpéra! El equipo de la Micro-Folie le invita a disfrutar de una copa y de un concurso previo al espectáculo sobre la danza y la Ópera de París.

Abierto a todos / Duración: 2 horas con intervalo

Nach Schwanensee im Jahr 2021 wird die Pariser Oper ein weiteres berühmtes Ballett zeigen: Ein Sommernachtstraum nach William Shakespeare. Mit der Choreographie von Georges Balanchine, dem Bühnenbild und den Kostümen von Christian Lacroix und der Musik von Felix Mendelssohn hat dieses Ballett alles, was das Herz begehrt! Zögern Sie also nicht, diese außergewöhnliche Übertragung zu genießen. Und ab 18:30 Uhr: ApérOpéra! Das Team der Micro-Folie lädt Sie zu einem Getränk und einem Moment vor der Vorstellung mit einigen Quizfragen rund um den Tanz und die Pariser Oper ein.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 2 Stunden mit Pause

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité