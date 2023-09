Conférence « à l’aventure » MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 7 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Pour cette conférence, partez à l’aventure à travers des expéditions et des paysages mystérieux. Marco Polo, Christophe Colomb, Jules Verne, toutes ces grandes figures de l’Histoire nous emmèneront à travers leurs périples grâce à une sélection d’objets et de documents du Musée numérique. Ados-adultes / Durée : 1h15.

2023-12-07 14:30:00 fin : 2023-12-07 15:45:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Join us on an adventure through mysterious landscapes and expeditions. Marco Polo, Christopher Columbus, Jules Verne, all these great figures of history will take us on a journey through their adventures, thanks to a selection of objects and documents from the Digital Museum. Teens-adults / Duration: 1h15

Acompáñenos en una aventura a través de misteriosos paisajes y expediciones. Marco Polo, Cristóbal Colón, Julio Verne… todas estas grandes figuras de la historia nos harán viajar a través de su historia, gracias a una selección de objetos y documentos del Museo Digital. Adolescentes y adultos / Duración: 1h15

Bei dieser Konferenz begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch Expeditionen und geheimnisvolle Landschaften. Marco Polo, Christoph Kolumbus, Jules Verne – all diese großen Persönlichkeiten der Geschichte nehmen uns dank einer Auswahl an Objekten und Dokumenten aus dem Digitalen Museum mit auf ihre Reisen. Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 1 Std. 15 Min

