Atelier « broderie féerique » MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 2 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Et si vous aviez une fée ou un lutin qui vous accompagnait tout le temps ? Cette séance de découverte de la brodeuse numérique vous permettra de créer des motifs préparés par l’équipe et les broder sur un morceau de tissu ou l’un de vos textiles si vous venez avec.

À partir de 8 ans / Durée : 2h.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



What if you had a fairy or an elf with you all the time? This digital embroidery discovery session will enable you to create designs prepared by the team and embroider them on a piece of fabric, or one of your own if you bring your own.

From 8 years / Duration: 2h

¿Y si tuvieras un hada o un duende siempre contigo? Esta sesión de iniciación a la máquina de bordado digital te permitirá crear diseños preparados por el equipo y bordarlos en un trozo de tela o en uno de tus propios tejidos si traes el tuyo.

A partir de 8 años / Duración: 2 horas

Was wäre, wenn Sie eine Fee oder einen Kobold hätten, die/der Sie immer begleitet? Bei dieser Einführung in die digitale Stickmaschine können Sie vom Team vorbereitete Motive entwerfen und sie auf ein Stück Stoff oder eines Ihrer Textilien sticken, wenn Sie es mitbringen.

Ab 8 Jahren / Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité