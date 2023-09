CONCOURS DE NOËL MIRO ET LA FORÊT ENCHANTÉE MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 22 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

À partir du 22 novembre, vous avez la possibilité de nous montrer votre imagination et votre talent grâce à un concours de dessin mettant en scène notre mascotte, le robot Miro ! Pour ce faire, vous devez retirer une feuille avec les consignes à la Micro-Folie ou à la médiathèque et la rendre à la Micro-Folie avant le 13 décembre. Annonce des résultats le samedi 16 décembre lors d’un après-midi consacré aux mondes féériques ! Les trois gagnants recevront des lots ! Pas de panique, tous les participants auront des petits lots de consolation..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



From November 22, you can show us your imagination and talent in a drawing competition featuring our mascot, the robot Miro! To enter, pick up a sheet of paper with instructions from the Micro-Folie or the mediatheque and return it to the Micro-Folie before December 13. The results will be announced on Saturday, December 16, during an afternoon dedicated to fairytale worlds! The three winners will receive prizes! Don’t worry, all participants will receive small consolation prizes.

A partir del 22 de noviembre, puedes mostrarnos tu imaginación y talento en un concurso de dibujo protagonizado por nuestra mascota, el robot Miro Para participar, recoge una hoja con instrucciones en la Micro-Folie o en la mediateca y devuélvela a la Micro-Folie antes del 13 de diciembre. Los resultados se anunciarán el sábado 16 de diciembre durante una tarde dedicada a los mundos de cuento Los tres ganadores recibirán premios Que no cunda el pánico, todos los participantes tendrán pequeños premios de consolación.

Ab dem 22. November haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Fantasie und Ihr Talent bei einem Zeichenwettbewerb zu zeigen, bei dem unser Maskottchen, der Roboter Miro, im Mittelpunkt steht! Dazu müssen Sie ein Blatt mit den Anweisungen in der Micro-Folie oder in der Mediathek abholen und es vor dem 13. Dezember in der Micro-Folie abgeben. Bekanntgabe der Ergebnisse am Samstag, den 16. Dezember, anlässlich eines Nachmittags, der den märchenhaften Welten gewidmet ist! Die drei Gewinner erhalten Preise! Keine Panik, alle Teilnehmer erhalten kleine Trostpreise.

