Opéras MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 9 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Verdi, Bizet, Offenbach, venez à la rencontre des maîtres de l’Opéra à travers une sélection d’extraits des airs les plus célèbres.

Vous (re) découvrirez les histoires de La Traviata, Carmen, les contes d’Offenbach ou encore Rigoletto.

Ados-adultes / Durée : 2h.

2023-11-09 14:30:00 fin : 2023-11-09 16:30:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Verdi, Bizet, Offenbach, come and meet the masters of opera through a selection of excerpts from their most famous arias.

You’ll (re)discover the stories behind La Traviata, Carmen, Offenbach?s fairy tales and Rigoletto.

Teens-adults / Duration: 2h

Verdi, Bizet, Offenbach, venga a conocer a los maestros de la ópera a través de una selección de extractos de sus arias más famosas.

Redescubrirá las historias de La Traviata, Carmen, Los cuentos de Offenbach y Rigoletto.

Jóvenes y adultos / Duración: 2 horas

Verdi, Bizet, Offenbach: Begegnen Sie den Meistern der Oper mit einer Auswahl an Auszügen aus den berühmtesten Melodien.

Sie werden die Geschichten aus La Traviata, Carmen, Offenbachs Märchen oder Rigoletto (neu) entdecken.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité