Micro game factory papertronics MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 3 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

La Micro-Folie accueille l’artiste Chienpo et son Micro Game Factory pour créer son propre jeu vidéo sur papier. Grâce au système Papetronics développé par Jérémie Cortial et Roman Mieétitch, créez vos jeux vidéo à l’aide de feutres de couleurs. Grâce à un langage basé sur les couleurs et les formes, dessinez et pressez « scan »… Magie ! Vos dessins prennent vie devant vous en direct. Jouez à plusieurs autour d’une table Papertronics tout en imaginant des mondes visuels et interactifs délirants !

Ateliers sur réservation (places limitées). Vendredi 3 novembre à 14h et samedi 4 novembre à 10h et 14h30 / Durée : 1h30 / À partir de 8 ans En accès libre le vendredi et le samedi de 15h30 à 18h.

EXPO MICRO GAME FACTORY Durant toute la durée du Micro Festival venez profiter d’une exposition retro-gaming pour vous plonger dans l’histoire du jeu vidéo et (re)découvrir les jeux qui ont fait l’âge d’or de cette épopée ! En accès libre le vendredi 3 novembre de 14h à 18h et le samedi 4 novembre de 10h à 18h / À partir de 8 ans.

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-11-04 . .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



La Micro-Folie welcomes artist Chienpo and his Micro Game Factory to create your own video game on paper. Thanks to the Papetronics system developed by Jérémie Cortial and Roman Mieétitch, you can create your own video games using colored felt-tip pens. Using a language based on colors and shapes, draw and press « scan »… Magic! Your drawings come to life before your very eyes. Play together around a Papertronics table, imagining wild visual and interactive worlds!

Workshops must be booked in advance (places are limited). Friday, November 3 at 2pm and Saturday, November 4 at 10am and 2.30pm / Duration: 1.5 hours / From age 8 Free admission on Friday and Saturday from 3.30pm to 6pm.

MICRO GAME FACTORY EXPO For the duration of the Micro Festival, come and enjoy a retro-gaming exhibition to immerse yourself in the history of video games and (re)discover the games that made up the golden age of this epic! Free admission Friday, November 3, 2-6pm and Saturday, November 4, 10am-6pm / Ages 8 and up

Micro-Folie acoge al artista Chienpo y su Micro Game Factory para crear tu propio videojuego en papel. Gracias al sistema Papetronics desarrollado por Jérémie Cortial y Roman Mieétitch, podrás crear tus propios videojuegos utilizando rotuladores de colores. Utilizando un lenguaje basado en colores y formas, dibuja y pulsa « escanear »… ¡Magia! Tus dibujos cobran vida ante tus propios ojos. Juega con otros alrededor de una mesa Papertronics mientras imaginas mundos visuales e interactivos de lo más disparatados

Los talleres deben reservarse con antelación (las plazas son limitadas). Viernes 3 de noviembre a las 14.00 h y sábado 4 de noviembre a las 10.00 h y a las 14.30 h / Duración: 1,5 horas / Para niños a partir de 8 años Entrada gratuita el viernes y el sábado de 15.30 h a 18.00 h.

EXPOSICIÓN DE LA FÁBRICA DE MICROJUEGOS Durante el Micro Festival, aproveche una exposición de juegos retro para sumergirse en la historia de los videojuegos y (re)descubrir los juegos que constituyeron la edad de oro de esta epopeya Entrada gratuita el viernes 3 de noviembre de 14:00 a 18:00 y el sábado 4 de noviembre de 10:00 a 18:00 / A partir de 8 años

Die Micro-Folie empfängt den Künstler Chienpo und seine Micro Game Factory, um sein eigenes Videospiel auf Papier zu kreieren. Mit dem von Jérémie Cortial und Roman Mieétitch entwickelten Papetronics-System können Sie Ihre Videospiele mithilfe von Farbstiften erstellen. Dank einer Sprache, die auf Farben und Formen basiert, zeichnen und drücken Sie « scan »… Zauberei! Ihre Zeichnungen erwachen live vor Ihren Augen zum Leben. Spielen Sie mit mehreren Personen an einem Papertronics-Tisch und denken Sie sich dabei verrückte visuelle und interaktive Welten aus!

Workshops nach vorheriger Anmeldung (begrenzte Plätze). Freitag, 3. November um 14 Uhr und Samstag, 4. November um 10 Uhr und 14.30 Uhr / Dauer: 1,5 Stunden / Ab 8 Jahren Freier Zugang am Freitag und Samstag von 15.30 bis 18 Uhr.

AUSSTELLUNG MICRO GAME FACTORY Während des gesamten Mikrofestivals können Sie in einer Retro-Gaming-Ausstellung in die Geschichte der Videospiele eintauchen und die Spiele, die das goldene Zeitalter dieses Epos begründet haben, (wieder-)entdecken! Freier Zugang am Freitag, den 3. November von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, den 4. November von 10 bis 18 Uhr / Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité