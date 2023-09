Atelier d’écriture autour de l’art MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 25 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Venez profiter d’un moment en famille à la découverte d’une sélection d’oeuvres du Musée numérique.

Pour cet atelier, seul ou à plusieurs, laissez votre plume vous guider pour transmettre vos émotions ou inventer une histoire à partir des œuvres présentées.

À partir de 6 ans / Durée : 1h30.

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Come and enjoy some family time together, discovering a selection of works from the Digital Museum.

For this workshop, alone or with others, let your pen guide you to convey your emotions or invent a story based on the works presented.

From 6 years / Duration: 1h30

Ven a disfrutar de un rato en familia mientras descubres una selección de obras del Museo Digital.

En este taller, solo o en grupo, déjate guiar por la pluma para transmitir tus emociones o inventar una historia a partir de las obras expuestas.

A partir de 6 años / Duración: 1h30

Genießen Sie einen Moment mit der Familie und entdecken Sie eine Auswahl an Werken des Digitalen Museums.

Lassen Sie sich bei diesem Workshop allein oder zu zweit von Ihrer Feder leiten, um Ihre Gefühle zu übermitteln oder eine Geschichte zu den ausgestellten Werken zu erfinden.

Ab 6 Jahren / Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité