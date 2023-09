FLOCAGES MONSTRUEUX MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 21 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Et si, au lieu de faire un tee-shirt avec une image lambda, vous deveniez supporter d’un des grands monstres de la littérature et du cinéma ?

Venez floquer l’un de vos textiles en apprenant la démarche et en repartant avec Dracula ou encore le Loup-Garou de Londres. Merci d’apporter le tissu que vous souhaitez floquer.

À partir de 8 ans / Durée : 2h.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



What if, instead of making a T-shirt with a generic image, you became a supporter of one of the great monsters of literature and cinema?

Come and flock one of your textiles, learn the process and leave with Dracula or the Werewolf of London. Please bring the fabric you wish to flock.

From 8 years / Duration: 2h

¿Y si, en lugar de hacer una camiseta con una imagen corriente, te convirtieras en un defensor de uno de los grandes monstruos de la literatura y el cine?

Ven a flocar una de tus telas, aprende el proceso y vuelve a casa con Drácula o el Hombre Lobo de Londres. Trae la tela que quieras flocar.

A partir de 8 años / Duración: 2 horas

Wie wäre es, wenn Sie, anstatt ein T-Shirt mit einem gewöhnlichen Bild zu gestalten, Fan eines der großen Monster der Literatur und des Kinos werden würden?

Beflocken Sie eines Ihrer Textilien, lernen Sie, wie es geht, und nehmen Sie Dracula oder den Werwolf von London mit nach Hause. Bitte bringe den Stoff mit, den du beflocken möchtest.

Ab 8 Jahren / Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité