OBSERVONS L’OEUVRE MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 14 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Le Chat Noir, tout un symbole de peur, de superstition et d’ambiance nocturne.

Mais le Chat Noir c’était aussi un cabaret de Montmartre qui a été immortalisé par une célèbre affiche de l’artiste suisse Théophile Steinlen. Venez découvrir les secrets de cette affiche et du cabaret afin de créer votre propre affiche.

À partir de 6 ans / Durée : 1h30.

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Le Chat Noir, a symbol of fear, superstition and nightlife.

But the Chat Noir was also a Montmartre cabaret immortalized by a famous poster by Swiss artist Théophile Steinlen. Come and discover the secrets of this poster and the cabaret, and create your own poster.

From 6 years / Duration: 1h30

Le Chat Noir, símbolo del miedo, la superstición y la vida nocturna.

Pero el Chat Noir también era un cabaret de Montmartre inmortalizado en un famoso cartel del artista suizo Théophile Steinlen. Venga a descubrir los secretos de este cartel y del cabaret, y cree su propio cartel.

A partir de 6 años / Duración: 1h30

Der Chat Noir ist ein Symbol für Angst, Aberglauben und nächtliche Stimmung.

Aber die Schwarze Katze war auch ein Kabarett auf dem Montmartre, das durch ein berühmtes Plakat des Schweizer Künstlers Théophile Steinlen unsterblich wurde. Entdecken Sie die Geheimnisse dieses Plakats und des Kabaretts, um Ihr eigenes Plakat zu gestalten.

Ab 6 Jahren / Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité