À la mode ! MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 12 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

La Micro-Folie vous propose la conférence la plus swag de l’année !

À travers une sélection de vêtements et costumes du Musée numérique, découvrez l’évolution de la mode à travers les époques. Robes de princesses ou œuvres de créateurs, nous vous ferons découvrir des collections de musées prestigieux comme le Palais Galliera, le château de Versailles ou le Musée du Quai Branly.

Ados-adultes / Durée : 1h.

2023-10-12 14:30:00 fin : 2023-10-12 15:30:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Micro-Folie presents the swaggiest conference of the year!

Through a selection of clothes and costumes from the Digital Museum, discover the evolution of fashion through the ages. From princess gowns to designer works, we’ll introduce you to collections from prestigious museums such as the Palais Galliera, the Château de Versailles and the Musée du Quai Branly.

Teens-adults / Duration: 1h

¡Micro-Folie te trae la conferencia más swaggi del año!

A través de una selección de prendas y trajes del Museo Digital, descubra la evolución de la moda a través de los tiempos. Desde los vestidos de las princesas hasta las obras de los diseñadores, le llevaremos a recorrer las colecciones de prestigiosos museos como el Palais Galliera, el Château de Versailles y el Musée du Quai Branly.

Adolescentes y adultos / Duración: 1 hora

Die Micro-Folie bietet Ihnen den swaghaftesten Vortrag des Jahres!

Anhand einer Auswahl an Kleidern und Kostümen des Digitalen Museums entdecken Sie die Entwicklung der Mode im Laufe der Epochen. Ob Prinzessinnenkleider oder Designerstücke, wir zeigen Ihnen die Sammlungen renommierter Museen wie dem Palais Galliera, dem Schloss von Versailles oder dem Musée du Quai Branly.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 1 Stunde

