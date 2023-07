SMN VIRTUAL MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 30 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

La Société Métallurgique de Normandie a marqué le territoire de Colombelles et ses alentours. Mais connaissez-vous bien son histoire, son fonctionnement et les différents métiers qui existaient ?

Venez découvrir SMN Virtual, qui reconstitue l’ancien site industriel en 3D, notamment grâce à la technologie de la réalité virtuelle. Sur tablette, sur grand écran ou avec des casques immersifs, redécouvrez la SMN sous une nouvelle forme ! Visite du site de l’ancienne SMN, ateliers et échanges avec les métallos sont au programme.

Ce projet est proposé en partenariat avec l’association Mémoire Patrimoine SMN dans le cadre de l’événement « Embrasements : la SMN d’hier à demain »..

2023-09-30 14:00:00

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Société Métallurgique de Normandie has left its mark on Colombelles and the surrounding area. But how well do you know its history, how it worked and the different trades that existed?

Come and discover SMN Virtual, which reconstructs the former industrial site in 3D, using virtual reality technology. On a tablet, on a big screen or with immersive headsets, rediscover SMN in a new way! The program includes a tour of the former SMN site, workshops and discussions with steelworkers.

This project is proposed in partnership with the association Mémoire Patrimoine SMN as part of the event « Embrasements: la SMN d?hier à demain ».

La Société Métallurgique de Normandie ha dejado su huella en Colombelles y sus alrededores. Pero, ¿conoces bien su historia, su funcionamiento y los diferentes oficios que existían?

Venga a descubrir SMN Virtual, que reconstruye el antiguo emplazamiento industrial en 3D, gracias a la tecnología de la realidad virtual. En una tableta, en pantalla grande o con auriculares inmersivos, redescubra SMN de una forma nueva El programa incluye una visita a las antiguas instalaciones de SMN, talleres y debates con trabajadores del sector siderúrgico.

Este proyecto se realiza en colaboración con la asociación Mémoire Patrimoine SMN en el marco del evento « Embrasements: la SMN d’hier à demain ».

Die Société Métallurgique de Normandie hat die Gegend um Colombelles und ihre Umgebung geprägt. Aber wie gut kennen Sie ihre Geschichte, ihre Funktionsweise und die verschiedenen Berufe, die es dort gab?

Besuchen Sie SMN Virtual, das den ehemaligen Industriestandort in 3D rekonstruiert, insbesondere dank der Technologie der virtuellen Realität. Auf Tablets, Großbildschirmen oder mit immersiven Kopfhörern können Sie SMN in einer neuen Form wiederentdecken! Auf dem Programm stehen Besichtigungen des Geländes der ehemaligen SMN, Workshops und Gespräche mit den Metallarbeitern.

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Mémoire Patrimoine SMN im Rahmen der Veranstaltung « Embrasements: la SMN d’gestern à demain » angeboten.

