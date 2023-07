Découverte de la robotique MICRO-FOLIE COLOMBELLES Colombelles, 16 août 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Au cours de ce stage de 4 après-midis, amusez-vous à découvrir la robotique, le codage et le challenge de la programmation avec les LEGO® MINDSTORMS®, Thymio et les Ozobot, des robots ludiques accessibles à tous. A partir de 8 ans. Inscription sur les 4 après-midis obligatoire..

Jeudi 2023-08-16 14:00:00 fin : 2023-08-18 16:00:00. .

MICRO-FOLIE COLOMBELLES Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



During this 4 afternoon course, have fun discovering robotics, coding and the challenge of programming with LEGO® MINDSTORMS®, Thymio and Ozobot, playful robots accessible to all. Ages 8 and up. Registration required for all 4 afternoons.

Durante este curso de 4 tardes, diviértete descubriendo la robótica, la codificación y el reto de programar con LEGO® MINDSTORMS®, Thymio y Ozobot, divertidos robots accesibles para todos. A partir de 8 años. Inscripción obligatoria para las 4 tardes.

In diesem vier Nachmittage dauernden Kurs haben Sie Spaß daran, die Robotik, das Codieren und die Herausforderung des Programmierens mit den LEGO® MINDSTORMS®, Thymio und Ozobot, spielerischen Robotern für jedermann, zu entdecken. Ab einem Alter von 8 Jahren. Anmeldung für alle 4 Nachmittage erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité