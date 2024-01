Micro-Folie Collection Auvergne Rhône Alpes Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye, mercredi 28 février 2024.

Micro-Folie Collection Auvergne Rhône Alpes Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye Creuse

Cette collection permet de découvrir un vaste pan de savoir-faire souvent méconnus qui font d’Auvergne-Rhône-Alpes une grande région textile.

Des soieries de Lyon aux dentelles du Puy-en-Velay, de la broderie d’or du Forez à la rubanerie de Saint-Etienne, des costumes de scène du CNCS de Moulins aux uniformes de résistants du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, cette collection, au croisement de l’art, de la technique et de l’industriel, réserve bien des surprises et

bien des émerveillements.

Vendredi 16 Février de 10h 00 à 11h 00,

Jeudi 22 Février de 11h 00 à 12h 00,

Vendredi 23 Février de 10h 00 à 11h 00,

Mercredi 28 Février de 10h 00 à 11h 00,

Vendredi 01 Mars de 11h 00 à 12h 00,

Mercredi 06 Mars de 10h 00 à 11h 00.

A partir de 7 ans,

Réservation conseillée.

A partir de 7 ans,

Réservation conseillée.

Scénovision Salle 1 18 Rue de l’Oiseau

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ccbgb.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28 11:00:00



