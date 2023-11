Visite de la Micro-Folie Micro-Folie Civray, 22 novembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Diffusion d’un commentaire Van Gogh, deux mois et une éternité

15h30 : Réalité Virtuelle : le voyage intérieur de Paul Gauguin.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

Micro-Folie Place François Mitterrand

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of a commentary Van Gogh, two months and an eternity

3:30 pm: Virtual Reality: Paul Gauguin’s inner journey

Retransmisión de un comentario Van Gogh, dos meses y una eternidad

15.30 h: Realidad virtual: el viaje interior de Paul Gauguin

Ausstrahlung eines Kommentars Van Gogh, zwei Monate und eine Ewigkeit

15.30 Uhr: Virtuelle Realität: Paul Gauguins innere Reise

