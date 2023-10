Découverte du Musée Numérique Micro-Folie Civray, 26 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Imaginée par Didier Fusilier, président du Parc et de la Grande Halle de La Villette, la première Micro-Folie, inaugurée à Sevran-Beaudottes en janvier 2017, réunissait 646 œuvres sur un écran géant, auxquelles venaient s’ajouter une scène, un café associatif et un atelier d’impression 3D. Depuis, de nombreux musées numériques ont émergé un peu partout en France.

En plus de la diffusion des œuvres sur grand écran et sur tablettes, la Micro-Folie de Civray proposera la découverte d’univers artistiques par le biais des casques à réalité virtuelle. Vous pourrez par exemple visiter la cathédrale Notre Dame juste après sa construction ! Elle disposera également d’un Fab-Lab (avec imprimante 3D, presse vynile, machine à broder…connectées !).

Découverte du musée avec animation Réalité Virtuelle (à partir de 12 ans)..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 12:00:00

Micro-Folie Place François Mitterrand

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conceived by Didier Fusilier, president of the Parc et de la Grande Halle de La Villette, the first Micro-Folie, inaugurated in Sevran-Beaudottes in January 2017, featured 646 ?uvres on a giant screen, plus a stage, an associative café and a 3D printing workshop. Since then, numerous digital museums have sprung up all over France.

In addition to showing works on the big screen and on tablets, Civray?s Micro-Folie will offer visitors the chance to discover artistic worlds through virtual reality headsets. For example, you’ll be able to visit Notre Dame Cathedral just after it was built! There will also be a Fab-Lab (with 3D printer, vinyl press, embroidery machine? connected!).

Discover the museum with Virtual Reality animation (ages 12 and up).

Concebida por Didier Fusilier, Presidente del Parc et de la Grande Halle de La Villette, la primera Micro-Folie se inauguró en Sevran-Beaudottes en enero de 2017, con 646 obras en una pantalla gigante, así como un escenario, un café comunitario y un taller de impresión 3D. Desde entonces, han surgido varios museos digitales por toda Francia.

Además de mostrar las obras en pantalla grande y en tabletas, la Micro-Folie de Civray ofrecerá a los visitantes la posibilidad de explorar mundos artísticos utilizando auriculares de realidad virtual. Por ejemplo, podrán visitar la catedral de Notre Dame tal y como se estaba construyendo También habrá un Fab-Lab (con impresora 3D, prensa de vinilo, máquina de bordar, etc.).

Descubra el museo con una animación de Realidad Virtual (a partir de 12 años).

Die erste Micro-Folie wurde von Didier Fusilier, dem Präsidenten des Parc et de la Grande Halle de La Villette, erdacht und im Januar 2017 in Sevran-Beaudottes eröffnet. Sie zeigte 646 Kunstwerke auf einem Großbildschirm, dazu kamen eine Bühne, ein Vereinscafé und eine Werkstatt für 3D-Druck. Seitdem sind in ganz Frankreich zahlreiche digitale Museen entstanden.

Die Micro-Folie in Civray zeigt die Werke nicht nur auf Großbildschirmen und Tablets, sondern bietet auch die Möglichkeit, Kunstwelten mithilfe von Virtual-Reality-Headsets zu entdecken. So können Sie beispielsweise die Kathedrale Notre Dame direkt nach ihrem Bau besichtigen! Außerdem wird es ein Fab-Lab geben (mit angeschlossenem 3D-Drucker, Vinylpresse und Stickmaschine!).

Entdeckung des Museums mit Virtual-Reality-Animation (ab 12 Jahren).

