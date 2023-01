Micro-folie Castillon-la-Bataille, 27 janvier 2023, Castillon-la-Bataille . Micro-folie Castillon-la-Bataille Gironde

2023-01-27 11:00:00 – 2023-01-27 Castillon-la-Bataille

Gironde Micro-folie à Castillon-la-Bataille : musée numérique-réalité virtuelle Vendredi 27 janvier 2023 1 allée Marcel Paul ( salle Cascante ) Micro-folie à Castillon-la-Bataille : musée numérique-réalité virtuelle Vendredi 27 janvier 2023 1 allée Marcel Paul ( salle Cascante ) Mairie Castillon

Castillon-la-Bataille

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Castillon-la-Bataille, Gironde Autres Lieu Castillon-la-Bataille Adresse Castillon-la-Bataille Gironde Ville Castillon-la-Bataille lieuville Castillon-la-Bataille Departement Gironde

Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castillon-la-bataille/

Micro-folie Castillon-la-Bataille 2023-01-27 was last modified: by Micro-folie Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 27 janvier 2023 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, Gironde Gironde

Castillon-la-Bataille Gironde