Gironde Conférence du GRHESAC autour de l’archéologie du Castillonnais Micro-Folie Castillon-la-Bataille, 16 septembre 2023, Castillon-la-Bataille. Conférence du GRHESAC autour de l’archéologie du Castillonnais Samedi 16 septembre, 14h30 Micro-Folie Gratuit. Entrée libre. Cette conférence du GRHESAC, groupement de recherches historiques et de sauvetage archéologique du Castillonnais, vous propose un moment autour des activités de l’association et des nouvelles pistes de recherche. Présentation du parcours ludique et numérique « Entre les lignes ». Micro-Folie 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 69 35 79 http://www.castillonlabataille.fr https://www.facebook.com/MediathequeDeCastillonLaBataille/?locale=fr_FR Micro-Folie, musée numérique et réalité virtuelle. Visites libres ou guidées, accès aux collections de musées nationaux en qualité HD. Accès libre aux jours d’ouverture, places de stationnement à proximité, salle située en centre-ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Mairie de Castillon-la-Bataille

