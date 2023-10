Cet évènement est passé Nuit des Musées Micro Folie CAB Follement Chocolat- Le secret des Mayas Micro -folie CAB, Caveau de la Vinée Quai Cyrano, 1 rue des Récollets, 24100 Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Nuit des Musées Micro Folie CAB Follement Chocolat- Le secret des Mayas
Samedi 13 mai, 20h30
Micro -folie CAB, Caveau de la Vinée Quai Cyrano, 1 rue des Récollets, 24100 Bergerac

Venez découvrir des statues Mayas en chocolat inspirées de la collection Mexico de la MICRO-FOLIE, réalisées par des apprentis pâtissiers du CFA de Boulazac, ainsi que leurs professeurs.

Intervention sur l'histoire du chocolat, de la civilisation Maya à aujourd'hui, par Abel LATER et Angélique REBIERE, professeurs.

