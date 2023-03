La Micro-Folie | collection Japon Micro-folie Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne

La Micro-Folie | collection Japon Micro-folie, 18 mars 2023, Bergerac Bergerac. La Micro-Folie | collection Japon EUR 01 rue des Récollets Micro-folie Bergerac Dordogne Micro-folie 01 rue des Récollets

2023-03-18 14:00:00 – 2023-03-18 18:00:00

Micro-folie 01 rue des Récollets

Bergerac

Dordogne Bergerac . EUR Le musée numérique « La Micro-folie » dévoile une collection liée à l’art japonais.

Les œuvres incontournables seront présentées. Le musée numérique « La Micro-folie » dévoile une collection liée à l’art japonais.

Les œuvres incontournables seront présentées. +33 6 25 85 27 91 PIXABAY

Micro-folie 01 rue des Récollets Bergerac

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Dordogne Micro-folie 01 rue des Récollets Ville Bergerac Bergerac Departement Dordogne Tarif EUR Lieu Ville Micro-folie 01 rue des Récollets Bergerac

Bergerac Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac bergerac/

La Micro-Folie | collection Japon Micro-folie 2023-03-18 was last modified: by La Micro-Folie | collection Japon Micro-folie Bergerac 18 mars 2023 01 rue des Récollets Micro-folie Bergerac Dordogne Bergerac Dordogne Micro-folie Bergerac

Bergerac Bergerac Dordogne