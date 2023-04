Flippaper Micro-Folie, 13 mai 2023, Auxerre.

Flippaper Samedi 13 mai, 18h00 Micro-Folie Entrée libre

Inventez le flipper du futur grâce à une borne de jeu impressionnante, impaginée par les artistes et inventeurs Jérémie Cortial et Roman Miletitch, alias Chienpo. Pas besoin d’être un spécialiste, à l’aide d’une feuille blanche et de gros feutres de couleur correspondant chacun à une fonction (bumper, mur, speed up), dessinez ce qui vous passe par la tête directement sur le flipper ou concevez un véritable gameplay. En pleine partie, faites évoluer votre dessin, rescannez, renvoyez la balle et faites exploser le high score !

En prime, repartez avec un souvenir flashy directement imprimé sur votre tee-shirt, totebag ou autre.

Micro-Folie Place de l’Hôtel de Ville 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386523281 La Micro-Folie d’Auxerre est un musée numérique qui donne accès aux chefs-d’oeuvre des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales. Lieu de vie culturel convivial et gratuit, le visiteur pourra aiguiser sa curiosité et sa créativité grâce à des innovations numériques permettant de s’immerger dans des univers artistiques majeurs de notre patrimoine. Accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Jérémie Cortial-Roman Miletitch