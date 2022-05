Micro-Folie-Atelier :

Mercredi 12 octobre : Scientifique en herbe jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b64085_fr-Mercredis-en-folie-Amiens.aspx La Micro-Folie permet aux enfants de découvrir l’art et les sciences du bout des doigts grâce au musée numérique.

Vous pourrez profiter d’une visite suivie d’un atelier ou d’un jeu de société spécialement conçu pour toute la famille. Objectif : profiter d’un après-midi familial pour apprendre tout en s’amusant ! Durée : 1h30

Enfant à partir de 6 ans RDV à 14h30 au Jardin archéologique de Saint-Acheul Mercredi 11 mai : Le portrait dans l’art

Mercredi 15 juin : Le monde gallo-romain

Mercredi 7 septembre : Les marionnettes dans le monde

Mercredi 12 octobre : Scientifique en herbe

