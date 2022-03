Micro-Folie -Atelier Plastique- Conférence Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Micro-Folie -Atelier Plastique- Conférence au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-03-16

Arcachon Gironde Développer son imaginaire autour des

personnages rêvés de la peinture dans

l’histoire de l’art, créer un personnage

illustré et inventer son histoire.

Création d’un livret illustré, technique du

dessin d’illustration et de l’aquarelle,

au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

