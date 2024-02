Micro festival theatral L’Etoile Bleue Saint-Junien, samedi 24 février 2024.

Micro festival theatral L’Etoile Bleue Saint-Junien Haute-Vienne

La Compagnie De Lo De Là Scènes Sans Frontières s’installe officiellement et durablement en Nouvelle Aquitaine à partir du mois de février ! Pour ouvrir le premier mouvement de notre saison Limousine, Victor Hugo, jeune et fort rêveur, a le plaisir de vous inviter à fêter son anniversaire de naissance et redonner du souffle à ses 222 bougies dans le cadre du lancement de HU ! GO ! FOR EVER ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-26

L’Etoile Bleue 6 rue Renan

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine administration@festivalchamplibre.com

