Pour son premier Micro-Festival, la Micro-Folie de Pont-l’Évêque accueille la Compagnie Nawel Oulad les 12 et 13 février.

Programme :

– 12 février à 14h : Danse contemporaine, atleier « Danse les arts », sur inscription

– 12 février à 18h : Performance « Les Dancelles », sur inscription

Les Dancelles sont des performances dansées In Situ où la danse et la musique ont pour partition une oeuvre picturale, leur durée varie en fonction des envies et besoins de l’équipe du lieu d’accueil. Les Dancelles sont jouées dans les musées, galeries ou lors des festivals, le plus souvent devant l’œuvre visuelle exposée ou projetée.

– 13 février à 14h : Danse contemporaine, atelier de danse contemporaine menée par Nawel Oulad. Tout public, sur inscription

En deuxième partie du festival, c’est OLO, Moving Graffiti par Bilel Allem qui prendra les rênes, du 14 au 18 février.

Les créations de Bilel Allem ont pour point de départ de grandes fresques, dans l’espace public ou d’autres lieux définis au préalable.

– 14 février et 15 février à 14h : Atelier performance fresque augmentée, tout public, sur réservation.

microfolie@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33

